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Almanya'daki ırkçı saldırıyla ilgili Türk iş insanı: Polis saldırıyı önceden biliyordu

Almanya, 5'i Türk olmak üzere 11 kişinin hayatını yitirdiği ırkçı saldırıyla sallanırken Almanya'daki Türk iş insanı, "Saldırıdan Alman polisinin haberi vardı" dedi. İş insanı, olaydan dört önce saat çevrede önlem alındığını ifade etti.

20.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:01

'da ırkçı saldırgan Tobias R, iki farklı nargile kafeye gerçekleştirdiği saldırıda 9 kişinin ölümüne sebep oldu. Saldırgan daha sonra evinde annesini de öldürdükten sonra canına kıydı ve kendisi dahil 11 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu. Tüm dünya bu ırkçı saldırıyı konuşurken bölgede yaşayan bir Türk iş insanından gündemi sallayacak bir iddia geldi.

ALMAN POLİSİNİN HABERİ VARDI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) Hesse eyaleti Başkanı Muhsin Kidik, Alman polisinin saldırıdan haberdar olduğunu öne sürdü.

Olaydan dört saat önce diğer oyun salonları ve barların önünde önlem alındığını ifade eden Kidik, "Bize bu akşam için 'saat 18.00'da sizinle görüşeceğiz' dediler. Ardından bu olay yaşandı" dedi.

Muhsin Kidik (Sol tarafta, ayakta)

5'İ TÜRK, 11 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Saldırıda 5'i Türk 9 kişi hayatını kaybederken Saldırgan Tobias R. annesini de öldürüp intihar etti. Böylece olayda on bir kişi hayatını kaybetmiş oldu. Tobias R.'nin bir çekip bunu YouTube'a yüklediği de öğrenildi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da Almanya'daki aşırı sağcı terör saldırısında 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

ARDINDA BIRAKTIĞI MEKTUPTA IRKÇI İFADELER

Alman basını, Tobias R. isimli saldırganın evinde bir video çekip bunu birkaç gün önce YouTube'a yüklediğini yazdı. Gazetenin iddiasına göre aşırı sağcı saldırgan Tobias R. mektupta "Bazı milletler yok edilmeli ve bunlara Alman pasaportu verilmemeli" görüşünü savunuyor.

Tobias R. adlı saldırgan geride bir mektupta ve videoda Almanya'dan kovulması şimdi zor olan bazı halkların yok edilmesi gerektiği yazısının bulunduğu belirtildi. Ancak polis, saldırganın neonazi olup olmadığı ve saldırının motifi hakkında soruşturma sürdüğü için bir bilgi vermedi. Polis, olayın çok yönlü araştırıldığını belirtti. Saldırıya başka kişilerin katılıp katılmadığı da açıklık kazanmadı.

HANAU'DA NE OLMUŞTU?

Almanya'nın batısında bulunan Frankfurt kenti yakınlarındaki Hanau kasabasında isminin sonradan Tobias R. olduğu öğrenilen bir saldırgan iki nargile kafeye silahlı saldırı düzenledi. Olay sonucu saldırganla birlikte 11 kişi yaşamını yitirdi.

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