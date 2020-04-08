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Almanya'daki Türk işçilerden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Almanya'da yaşayan 30 Türk işçi, fazla mesai ücretlerinden topladıkları 10 bin 220 Euro'yu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

08.04.2020 00:04 | Son Güncelleme: 08.04.2020 00:04
Almanya'daki Türk işçilerden
Almanya 'da yaşayan 30 Türk işçi, fazla mesai ücretlerinden topladıkları 10 bin 220 Euro'yu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsü salgını kapsamında başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yurtdışında yaşayan Türklerin desteği devam ediyor. Türkiye'den geçici işçi olarak Almanya'ya giderek Brühl kasabasında Türk bir firmanın inşaatında çalışan işçiler aralarında topladıkları 10 bin 220 Euro'yu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı. Bağışa katılan 30 işçi fazla mesai ücretlerinden topladıkları parayı korona virüsünden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya bağışladı.

İşçileri çalıştıkları yerde ziyaret eden Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, "Hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz. Devletimiz gerekli tedbirleri hızlı ve etkin bir şekilde alıyor, birçok çalışmamız var. Bu zor dönem toplumsal birlik ve berberliği gerektiriyor. Bu anlayışla Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Biz Bize Yeteriz milli dayanışma kampanyası başlatıldı. Toplumumuz bu kampanyaya güçlü bir şekilde destek sağlıyor" dedi. Erciyes bağış yapan işçilere teşekkür ederek, "Ekmek parasını kazanmak için gurbete geldiniz, görüyorum kalbiniz, gönlünüz Türkiye'de. Sizlerde imkanlarınız çerçevesinde kampanyaya destek olmuşsunuz. Bunu öğrendiğimde memnuniyet duydum ve sağlık tedbirlerine uymak koşuluyla bizzat teşekkür etmek istedim. Almanya'da bulunduğunuz sürede bir ihtiyacınız olursa her zaman Başkonsolosluğumuzu arayabilirsiniz" diye konuştu. - KÖLN

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Almanya, Güncel
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