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Almanya'daki Türk milletvekili Arif Taşdelen'e 'Bavyera Liyakat Madalyası'

Almanya'da Alman Sosyal Demokrat Partisi'nden (SPD) Bavyera Eyalet Meclisi'ne seçilen ilk Türk kökenli milletvekili Arif Taşdelen 'Bavyera Liyakat Madalyası' ile ödüllendirildi.

23.07.2019 11:52 Almanya
Almanya'da Alman Sosyal Demokrat Partisi'nden (SPD) Bavyera Eyalet Meclisi'ne seçilen ilk Türk kökenli milletvekili Arif Taşdelen 'Bavyera Liyakat Madalyası' ile ödüllendirildi.
Münih Parlamentosu Antiquarium salonunda yapılan bir törenle 'Bavyera Liyakat Madalyası' ile ödüllendirilen Taşdelen'e madalyasını Bavyera Başbakanı Markus Söder taktı. Madalya, Bavyera halkına yapılan olağanüstü hizmetler için veriliyor. Taşdelen'le birlikte 58 kişi daha bu ödüle layık görüldü. Sadece 2 bin kişi ile sınırlı olması nedeniyle madalya büyük değer taşıyor.
AİLESİ YALNIZ BIRAKMADI
Arif Taşdelen'i kardeşi Halil Taşdelen ve eşi ile çocukları da yalnız bırakmadı. Tören sonrası Taşdelen'i ilk tebrik eden onlar oldu. Arif Taşdelen, Bavyera Liyakat Madalyası aldığı için memnuniyet duyduğunu belirtti. Taşdelen, "Bu Liyakat Madalyası ödülü beni daha çok çalışmaya teşvik edecektir" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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