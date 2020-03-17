Almanya'daki Türk vatandaşları Düsseldorf'tan dönüş yapıyor
Almanya'daki Türk vatandaşları Düsseldorf'tan dönüş yapıyorTemel ELCİVANDÜSSELDORF, (DHA)- İş seyahati, okul gezisi ve turistik sebeplerle Almanya'da bulunan Türk vatandaşları, koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönmeye başladı.
17.03.2020 16:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:23
Almanya 'daki Türk vatandaşları Düsseldorf'tan dönüş yapıyor
Temel ELCİVANDÜSSELDORF, (DHA)- İş seyahati, okul gezisi ve turistik sebeplerle Almanya'da bulunan Türk vatandaşları, koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönmeye başladı.
Almanya'nın farklı kentlerinde bulunan vatandaşlar, büyükelçilik ve başkonsolosluklar aracılığı ile organize oldu. Yetkililer, kendilerine müracaat eden ve Türkiye'ye dönüş yapmak isteyen vatandaşları, bölgelere göre planlayarak en yakın havalimanına yönlendirdi. Yolcular, Türk Hava Yolları (THY) uçakları ile Düsseldorft'tan Türkiye'ye yolculuğa başladı.
DÜSSELDORF HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK
Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Düsseldorf Uluslararası Havalimanı, vatandaşların en yoğun olarak kullandığı havalimanı oldu. Sabah yerel saatle 07.30, ardından 14.05 ve akşam saatlerinde 17.50 olarak planlanan uçuşlarla, yolcular Türkiye'ye geliyor.
Yerel saatle 14.05 uçağı için havalimanın da yoğun kalabalık oluşturan vatandaşların birçoğu, maskeli olarak havalimanına geldi. Aralarında çocukların da bulunduğu yolcuların iş seyahati, düğün için gelenler ve öğrenciler olduğu öğrenildi. Vatandaşlardan bazıları, Türkiye'ye dönebilmek için iki kez bilet almak durumda kaldıklarını ifade etti.
Temel ELCİVANDÜSSELDORF, (DHA)- İş seyahati, okul gezisi ve turistik sebeplerle Almanya'da bulunan Türk vatandaşları, koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye dönmeye başladı.
Almanya'nın farklı kentlerinde bulunan vatandaşlar, büyükelçilik ve başkonsolosluklar aracılığı ile organize oldu. Yetkililer, kendilerine müracaat eden ve Türkiye'ye dönüş yapmak isteyen vatandaşları, bölgelere göre planlayarak en yakın havalimanına yönlendirdi. Yolcular, Türk Hava Yolları (THY) uçakları ile Düsseldorft'tan Türkiye'ye yolculuğa başladı.
DÜSSELDORF HAVALİMANI'NDA YOĞUNLUK
Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Düsseldorf Uluslararası Havalimanı, vatandaşların en yoğun olarak kullandığı havalimanı oldu. Sabah yerel saatle 07.30, ardından 14.05 ve akşam saatlerinde 17.50 olarak planlanan uçuşlarla, yolcular Türkiye'ye geliyor.
Yerel saatle 14.05 uçağı için havalimanın da yoğun kalabalık oluşturan vatandaşların birçoğu, maskeli olarak havalimanına geldi. Aralarında çocukların da bulunduğu yolcuların iş seyahati, düğün için gelenler ve öğrenciler olduğu öğrenildi. Vatandaşlardan bazıları, Türkiye'ye dönebilmek için iki kez bilet almak durumda kaldıklarını ifade etti.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Almanya'daki Türk vatandaşları Düsseldorf'tan dönüş yapıyor
Etiketler : Düsselldorf, Almanya, Güncel
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