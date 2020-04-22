Almanya'daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor
Almanya'da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşların, Türk Hava Yollarınca (THY) düzenlenen özel seferlerle yurda getirilmesine devam ediliyor.
22.04.2020 19:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:49
Türkiye'ye ailesinin yanına dönebileceği çok mutlu olduğunu ifade eden Mızrak, "Açıkçası ülkeme dönemeyeceğim diye çok fazla endişeliydim, hatta birkaç kere ağladım. THY'ye bu imkan için teşekkür ediyorum. Şu anda ülkeme dönebilmek bizim için lüks bile oldu." dedi.
Türkiye'ye dönüşler yarın tamamlanacak
Bugün Münih, Köln ve Düsseldorf'tan Türkiye'ye üç özel sefer daha yapılıyor.Yarın da üç özel seferle Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşların yurda dönüşleri tamamlanacak.
Vatandaşlar, ülkeye dönüşlerinin ardından çeşitli şehirlerdeki yurtlarda 14 gün süreyle karantinaya alınacak.
Kaynak: AA