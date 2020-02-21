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Almanya'daki Türkler: Korku ve endişe içinde yaşıyoruz

konuşan Türkler, Almanya'da son yıllarda ırkçı saldırıların arttığını belirtirken; bu konuda yetkililerden yardım talep etti.

21.02.2020 16:51 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:51Almanya'daki Türkler: Korku ve endişe içinde yaşıyoruz
konuşan Türkler, 'da son yıllarda ırkçı saldırıların arttığını belirtirken; bu konuda yetkililerden yardım talep etti.

Almanya'nın eyaletine bağlı kentinde önce gün yerel saatle 22.00 sıralarında düzenlenen silahlı saldırıda 4'ü Türk, 10 kişi hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı düzenleyen aşırı sağcı ve ırkçı Tobias Rathjen, saldırının ardından evinde annesini de öldürüp intihar etti.

Demirören Ajansı, silahlı saldırıya ilişkin Türk vatandaşlarına mikrofon uzattı. Çocuklarının Almanya'da okula gittiğini, iş ya da başka nedenlerle dışarıya da çıktıklarını söyleyen Türkler, Hanau'da gerçekleşen saldırının bir başka kentte gerçekleşmeyeceğinin garantisi olmadığını belirtti. Bu konuda, korku, endişe ve tedirginlik içerisinde yaşadıklarını belirten vatandaşlar, Alman yetkililerden son yıllara artan ırkçı saldırılara karşı yardım talebinde bulundu. Vatandaşlardan bazıları ise Alman devletinin bu tarz olayları örtbas etmeye çalıştığını ve bu ırkçı saldırılara göz yumduğunu ifade etti.



Almanya, Hessen, Hanau, Dünya

Kaynak: DHA

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