Almanya'daki Türkler tahliye ediliyor

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk Hava Yollarının (THY) gerçekleştireceği 34 seferle Türkiye'ye getirilecek 3 bin 614 vatandaştan 108'i Münih'ten İstanbul'a hareket etti.
17.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:20
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türk Hava Yollarının (THY) gerçekleştireceği 34 seferle Türkiye 'ye getirilecek 3 bin 614 vatandaştan 108'i Münih 'ten İstanbul 'a hareket etti.
Yerel saatle 10.05'te Münih'ten hareket eden uçakta, 2'si bebek olmak üzere, 108 yolcunun bulunduğu öğrenildi.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkezi olarak açıkladığı Avrupa'dan Türkiye'ye gelmek isteyen ve Dışişleri Bakanlığına isim bildiren vatandaşlar, gün içinde Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg, Köln ve Berlin 'deki havalimanlarından Türkiye'ye hareket edecek.
Tüm uçuşların olduğu havalimanlarında ilgili başkonsolosluk görevlileri de vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla hazır bulunuyor.
Yolcular, İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacak.
Yerel saatle 10.05'te Münih'ten hareket eden uçakta, 2'si bebek olmak üzere, 108 yolcunun bulunduğu öğrenildi.
Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkezi olarak açıkladığı Avrupa'dan Türkiye'ye gelmek isteyen ve Dışişleri Bakanlığına isim bildiren vatandaşlar, gün içinde Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg, Köln ve Berlin 'deki havalimanlarından Türkiye'ye hareket edecek.
Tüm uçuşların olduğu havalimanlarında ilgili başkonsolosluk görevlileri de vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla hazır bulunuyor.
Yolcular, İstanbul ve Kocaeli'deki yurtlarda karantinaya alınacak.
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Kaynak: AA
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