Haberler » Güncel » - Almanya'daki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

- Almanya'daki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

- Almanya'daki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destekBERLİN - Almanya'nın Wuppertal kentinde bir araya gelen yüzlerce Türk Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için gösteri düzenledi.

19.10.2019 20:21
- Almanya'daki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
BERLİN - Almanya'nın Wuppertal kentinde bir araya gelen yüzlerce Türk Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için gösteri düzenledi.
Almanya'da yaşayan Türk kökenli yaklaşık 500 kişi Wuppertal kentinde bir araya gelerek Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek gösterisi düzenledi. "Vatanına, bayrağına sahip çık" adının verildiği gösteride bir araya gelen yüzlerce kişi terörü lanetleyerek bir kez daha Türkiye'nin yanında olduklarını gösterdi.
Alte Freiheit meydanında toplanan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra Mehmetçik'e selam gönderdi. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan katılımcılar daha sonra ise hep birlikte tekbir getirdi. Mitingin düzenleyicileri arasında bulunan Türkiye Sevdalıları Wuppertal inisiyatifi temsilcisi Murat Güneş, yaptığı açıklamada, "Bizler ülkemizin dünya ülkeleri tarafından kıskaca alındığını, şantaja uğradığını görünce bayrağımıza, vatanımıza, sahip çıkmak istedik. Ülkemizin yalnız olmadığını ve ülkemizi yönetenler aleyhine söylemlerde bulunulmasını kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.
Almanya'da yürüyüş düzenleyen YPG/PKK sempatizanlarının yaptıklarının Kürtlere mal edilmemesi gerektiğini ifade eden Güneş, "Kürtler hiçbir zaman için terörist olmamıştır. Şimdi Alman devleti PKK'lıları yürütüyoruz diyemeyeceğinden dolayı, Alman basını bu yürüyenler PKK terör örgütü üyesidir diyemeyeceğinden dolayı Kürtler yürüyor diyor. Ama biz sizin bu yalanınıza inanmıyoruz" dedi.
- Almanya'daki Türklerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Almanya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:26 Kosova Türklerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
21:25 15 kişinin öldüğü baraj faciasının görüntüleri ortaya çıktı
21:25 Polis kapıyı açtırdı, iki genç evde ölü bulundu
21:24 Muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek
21:16 "5. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu"
21:15 TBB Başkanı Feyzioğlu: "En güzel cevabı sahada verdik"
21:10 TBB Başkanı Feyzioğlu: "Suriye'nin siyasi toprak birliğine saygımız teyit edilmiştir"
19.10.2019 21:30:44