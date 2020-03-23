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Almanya'daki Türklerden bazı kurum ve sağlık çalışanlarına destek ziyareti

Almanya'nın Wuppertal kentinde yaşayan Türkler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi ve hastaların tedavisinde görev yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere çeşitli kurumlara destek ziyaretinde bulundu.

23.03.2020 21:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 21:58
Almanya'daki Türklerden bazı kurum ve sağlık çalışanlarına destek ziyareti
Almanya 'nın Wuppertal kentinde yaşayan Türkler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi ve hastaların tedavisinde görev yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere çeşitli kurumlara destek ziyaretinde bulundu.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Wuppertal-Elberfeld, Barmen ve Vowinkel camilerinin dernek yöneticileri ile din görevlilerinden oluşan grup, ziyaret ettikleri sağlık çalışanlarına teşekkür ederek çikolata sepeti takdim etti.
Wuppertal şehrinde hizmet veren dört hastane, eczane, itfaiye, belediye otobüs garajı ve Wuppertal Radyosu'nu ziyaret eden grup, salgının önlenmesi ve tedavisinde üzerlerine düşen her göreve hazır oldukları mesajı verdi.
DİTİB Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Birliği Başkanı Ersin Özcan, farkındalık oluşturmak adına halk sağlığı için gece gündüz çalışanlara moral ziyareti düzenlediklerini söyledi.
Özcan, şöyle devam etti:
"DİTİB ailesi ve Müslümanlar olarak bu konuda hassas davrandığımızı, tüm kurum ve yetkili mercilerin 'evde kalın' mesajını alarak, topluma, insanımıza ve yaşadığınız şehre 'bizler sizler için evde kalacağız' mesajını vermek istedik. Bu süreçte bizlere de büyük görevler düştüğünü ifade ettik. Özellikle bu süreçte büyüklerimizin ibadetlerini evde eda etmelerini istiyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Almanya, Güncel

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