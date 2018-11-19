Almanya'dan 18 Suudi'ye Seyahat Yasağı

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:04



19 Kasım 2018 Pazartesi 14:04

Almanya, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine karışan 18 Suudi için seyahat yasağı getirdi.Almanya, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı olayında Suudi Arabistan'a yaptırım kararı uygulayacak. Almanya, Kaşıkçı için 18 Suudi şahsa seyahat yasağı getirdi. Brüksel'de bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Massa tarafından yapılan açıklamada, yasağın cinayete karışan 18 Suudi'yi kapsadığını ifade etti. - BRÜKSEL