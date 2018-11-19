Almanya'dan 18 Suudi'ye Seyahat Yasağı

Almanya
, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetine karışan 18 Suudi için seyahat yasağı getirdi.
Almanya, Suudi Arabistan
'ın İstanbul
Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı olayında Suudi Arabistan'a yaptırım kararı uygulayacak. Almanya, Kaşıkçı için 18 Suudi şahsa seyahat yasağı getirdi. Brüksel
'de bulunan Almanya Dışişleri Bakanı
Heiko Massa tarafından yapılan açıklamada, yasağın cinayete karışan 18 Suudi'yi kapsadığını ifade etti.
(İHA)
Suudi Arabistan,Cemal Kaşıkçı,Almanya
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:06