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Almanya'dan 5 ülkeye sınır kontrolü uygulaması

Almanya, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 5 ülke ile sınır kontrolü uygulanacağını duyurdu

16.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 16.03.2020 19:19
Almanya'dan 5 ülkeye sınır kontrolü uygulaması
Almanya , koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 5 ülke ile sınır kontrolü uygulanacağını duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Almanya, Dünya

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