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Almanya'dan Aylin'e protez bacak mesajı

Menteşe'de kaza sonrası sağ bacağını kaybeden 9 yaşındaki Aylin Dağderviren'i hastanede ziyaret eden Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube yönetimi, protez bacak için derneğin Almanya'daki şubesi ile yaptığı görüşmeden olumlu cevap geldi.

30.12.2019 10:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:03 Almanya'dan Aylin'e protez bacak mesajı
Menteşe'de kaza sonrası sağ bacağını kaybeden 9 yaşındaki Aylin Dağderviren'i hastanede ziyaret eden Beyazay Derneği Muğla Şube yönetimi, protez bacak için derneğin 'daki şubesi ile yaptığı görüşmeden olumlu cevap geldi.

Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şube Başkanı Pınar Boyacı, sürecin takipçisi olacaklarını açıklarken, "Kızımız Aylin'i hastanede ziyaret etmiştik. Bundan sonraki süreçte hep yanında olacağımızı belirttik. Bu amaçla öncelikle protez bacak alımı konusunda Türkiye'den temin edemezsen Almanya şubemiz ile irtibata geçeceğimizi belirtmiştik. Beyazay Derneği Almanya Iserlohn Şubemiz ile geçtiğimiz irtibat sonrası olumlu cevap aldık" dedi.

Türkiye Beyazay Derneği Muğla Şubesinin girişimlerine cevap veren Almanya Iserlohn Beyazay Derneği Şubesi, "Türkiye Beyazay Derneği Muğla şubesinin önderliğinde Almanya Iserlohn Beyazay Şubesi olarak hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz acil şifalar diliyoruz" mesajı yayınladı. - MUĞLA

Türkiye Beyazay Derneği, Türkiye, Almanya, Yaşam

Kaynak: İHA

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