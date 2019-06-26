26.06.2019 16:17
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Almanya'dan çalınan otomobil Mersin'de ele geçti

Almanya

ALMANYA'da çalınan lüks otomobil, yasa dışı yollarla getirildiği Mersin'de polisin düzenlediği operasyonda ele geçirildi.

ALMANYA'da çalınan lüks otomobil, yasa dışı yollarla getirildiği Mersin 'de polisin düzenlediği operasyonda ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde bir kişinin usulsüz işlemlerle yurt dışından yasa dışı yollarla araç getirdiğini belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Ele geçirilen Mercedes marka otomobilde ise inceleme yapıldı. Aracın Mersin Gümrük Müdürlüğü'nce yapılan şase numarası sorgusunda Türkiye 'ye girişinin bulunmadığı, İnterpol sorgusunda ise Almanya 'dan çalındığı ortaya çıktı.
Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla el konulan araç Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


- Mersin
Kaynak: DHA
Almanya , Mersin , Güncel

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