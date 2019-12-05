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Almanya'dan dün Denizli'ye gelen kişi evinde ölü bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yakınları tarafından haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

05.12.2019 19:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:42Almanya'dan dün Denizli'ye gelen kişi evinde ölü bulundu
'nin ilçesinde yakınları tarafından alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, dün 'dan gelen Şakir Kurtulmuş'tan (65) haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine Kurtulmuş'un Yenişehir Mahallesi'nde bulunan evine giden ekipler, kapının açılmaması üzerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerince kapısı açılarak eve giren ekipler, Kurtulmuş'u yerde hareketsiz halde buldu.
Yapılan kontrolde Kurtulmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cenaze, incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Merkezefendi, Almanya, Denizli, Güncel

Kaynak: AA

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