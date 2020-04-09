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Almanya'dan, Esed rejiminin Hama'da kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporuna destek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ), Beşşar Esed rejiminin Suriye'de kimyasal silah kullandığı yönündeki raporunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

09.04.2020 01:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 01:00
Almanya'dan, Esed rejiminin Hama'da kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporuna destek
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ), Beşşar Esed rejiminin Suriye 'de kimyasal silah kullandığı yönündeki raporunu memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.
Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Esed rejiminin 24-27 Mart 2017'de Suriye'nin Hama bölgesinde sarin ve klor gazı kullandığı teyit edilen KSYÖ raporuna ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Maas açıklamasında, "Raporu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu rapor, bu iğrenç suçların açıklanması noktasında önemli bir adım. Raporda, bu saldırıların Suriye rejimine ait hava kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği açıkça belirtiliyor. KSYÖ çok zor koşullar altında yaptığı profesyonel ve bağımsız soruşturmasından dolayı teşekkürü hak ediyor." ifadesini kullandı.
Heiko Maas Almanya olarak bugüne kadar her platformda Suriye'de uluslararası hukuka aykırı şekilde kimyasal silahların kullanılmasını şiddetle kınadıklarını hatırlatarak, "Uluslararası hukukun böylesine açık bir ihlali cezasız kalmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası toplumun bu konudaki sorumluları yargı karşısına çıkarması gerektiğini belirten Maas, "Almanya bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ve KSYÖ'de şiddetle savunacaktır. Hedefi bu tür suçları soruşturmak ve kovuşturmak olan tüm çabaları destekleyeceğiz." açıklamasına yer verdi.
Maas KSYÖ'de bulunan 193 ülkeyle şimdiki ve gelecekteki nesiller için kimyasal silahlardan arınmış bir dünya yaratmak için çok çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, Suriye, Güncel
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