Haber, Son Dakika, Haberler

Almanya'dan getirilen 107 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Almanya'dan yurda getirilen 107 Türk vatandaşı, Muş'taki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

09.05.2020 19:41 | Son Güncelleme: 09.05.2020 19:44
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Almanya'dan yurda getirilen 107 Türk vatandaşı, Muş'taki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 107 kişi, Almanya'dan kalkan uçakla Muş Alparslan Havalimanı'na getirildi. Uçaktan inen vatandaşlar, sağlık kontrollerinin yapılması ve valizlerinin dezenfekte edilmesinin ardından polis ve jandarma eşliğinde otobüslerle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Müştakbaba Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Burada güllerle karşılanan 107 kişi, kayıtları yapılarak odalarına yerleştirildi.
Muş AFAD Müdürü Veysi As, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle yurt dışından tahliyelerin devam ettiğini söyledi. Almanya'dan 107 kişilik bir kafilenin uçakla Muş'a intikal ettiğini ifade eden As,"14 gün süreyle yurtlarda kalacak olan misafirlerimizi bu sürenin sonunda memleketlerine yolcu edeceğiz." diye konuştu.
"Vatanımıza geldiğimiz için mutluyuz"
Almanya'dan getirilen Hayrettin Gül de gemide barmenlik yaptığını ve yaklaşık 2 aydır okyanusta bulunduklarını anlatarak şunları söyledi:
"Uzun zamandan beri denizdeydik. Yaklaşık 60 günden beri okyanustaydık. Limana yanaşmadan maalesef denizin ortasında kaldık. Fakat güvenliydi. Yedi gemimiz var. Yedi gemimizde de herkes güvenli bir şekilde ülkelerine intikal etti. Vatanımıza geldiğimiz için mutluyuz. Ben gemide barmenlik yapıyordum. Her şey yolunda gidiyordu. Herkes sağlıklı bir şekilde tatilini yapıyordu. Bir anda bu olay oldu. Biz Dubai'den Hamburg'a kadar gemiyle yolculuk yaptık."
Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, AFAD İl Müdürü Veysi As, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Uğur İhsan Azap, 107 kişinin havaalanından alınarak yurda yerleştirilmesi sürecini organize etti.
Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları Muş Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacak. Almanya’dan getirilen 107 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, Muş, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Buket Aydın, Kanal D’den istifa etti Haber
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti
Grup Yorum üyesi Gökçek’in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
MHP’li Yalçın’ın paylaştığı Bahçeli’nin ’Tek başına iktidar’ mesajları 2011 yılına aitmiş Haber
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş
Kars’ta Mayıs ayında kar sürprizi Haber
Kars'ta Mayıs ayında kar sürprizi
’Bana ceza işlemez ama yine de yazın’ diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü Haber
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı Haber
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı
Haberler››Güncel››Almanya'dan getirilen 107 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:01: Şanlıurfa'da 2 bina ve bir fabrika çalışanları karantinaya alındı - Haber 21:01: Heyelan riski oluşturan kayalar kontrollü bir şekilde temizlendi - Haber 21:00: Şahinefendi köyünde karantina sona erdi - Haber 21:00: Edirne'de sağlık çalışanı anneden küçük kızına doğum günü sürprizi - Haber 20:59: DHA YURT BÜLTENİ - 17 - Haber 20:57: Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum - Haber 19:30: Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor - Haber 19:04: Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti - Haberler 18:35: "Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü - Haberler