Almanya'dan getirilen 132 Türk vatandaşı karantinaya alındı
Almanya'dan, Türkiye'ye getirilen 132 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Uşak'ta öğrenci yurduna karantinaya alındı.
20.04.2020 23:39 | Son Güncelleme: 20.04.2020 23:40
Frankfurt Havalimanı'ndan 132 yolcusuyla kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, Uşak Havalimanı'na indi.
Uçakta ateşleri ölçülerek otobüslere bindirilen Türkler, gözlem altında tutulacakları Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'na getirildi.
Yurttaki tek kişilik odalara yerleştirilen Türk vatandaşlarının, 14 günlük karantina süreci tamamlanınca gidecekleri noktalara yönlendirileceği bildirildi.
Kaynak: AA