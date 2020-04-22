Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Almanya'dan getirilen 187 Türk, Kütahya'da yurtlara yerleştirildi

ALMANYA'dan uçakla Kütahya'ya getirilen 187 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaları için Dumlupınar Üniversitesi merkez kampüste bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlara yerleştirildi.

22.04.2020 04:30 | Son Güncelleme: 22.04.2020 04:33
ALMANYA'dan uçakla Kütahya 'ya getirilen 187 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantinaları için Dumlupınar Üniversitesi merkez kampüste bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlara yerleştirildi.
Almanya 'nın Köln kentinden alınan 187 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yollarına ait uçakla Kütahya'ya getirildi. Zafer Havaalanına inen uçakta bulunan Türk vatandaşları, ilk olarak burada sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından 187 Türk vatandaşı, polisin yanı sıra AFAD ekipleri eşliğinde Hava Alanı Şube Müdürlüğü tarafından pasaport kontrolünden geçtikten sonra otobüslere bindirilerek, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliye Çelebi Yerleşkesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Yesevi ve Dumlupınar öğrenci yurtlarına yerleştirildi.
'ÇOK ŞÜKÜR TÜRKİYE'YE GELDİK?
Almanya'dan gelenler arasındaki Hüdayi Tuzkaya, Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade ederek, Türkiye'ye geldik, hoş geldik sefa geldik. Sizleri gördük memnun olduk sevindik. Çok şükür Allah'a ulaştık Türkiye'mize. Hepsine teşekkür ederim cümlesine teşekkür ediyorum. Uzun yıllardır Almanya'daydım emekli oldum. Gelip gidiyordum son üç aydır oradaydım ve döndüm? dedi.
'3 AYDIR DÖNEMİYORDUM?
Yolculardan Semra Lale de 3 aydır Almanya'da olduğunu koronavirüs nedeniyle dönüş yapamadığını belirterek, Mutluyum Türkiye'ye döndüğüm için yaklaşık 3 aydır Almanya'daydım. Dönüş yapamıyordum iptal olmuştu. Konsolosluğa müracaat ettik bugün dönüş yaptılar Köln Havalimanından hareket ettik, Kütahya'ya geldik. Herkese çok teşekkür ediyorum? diye konuştu.
Koronavirüs nedeniyle 14 günlük karantinada kalacak olan Türk vatandaşlarının ihtiyaçları, Kütahya Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Türk Kızılay ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce karşılanacağı belirtildi. Almanya’dan getirilen 187 Türk, Kütahya’da yurtlara yerleştirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kütahya, Almanya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Haberler
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Gaziantep Belediyesi’nin koronavirüs tablosuyla yaptığı ’esprili’ paylaşıma tepki yağdı Haberler
Gaziantep Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Seray, evlilik yıl dönümünü eşiyle dudak dudağa verdiği pozla kutladı Haberler
Seray, evlilik yıl dönümünü eşiyle dudak dudağa verdiği pozla kutladı
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Survivor’da büyük kavga! Olaya müdahale eden Acun iki ismi ihraç etti Haberler
Survivor'da büyük kavga! Olaya müdahale eden Acun iki ismi ihraç etti
Ahmet Davutoğlu, ’Erdoğan’a ihanet etti’ eleştirilerine yanıt verdi Haberler
Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerine yanıt verdi
Çin’de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi Haberler
Çin'de kimyasal madde üretimi yapılan tesiste patlama meydana geldi
Haberler ›› Güncel ››Almanya'dan getirilen 187 Türk, Kütahya'da yurtlara yerleştirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

06:20: "Fırınlardaki ekmek üretimi ve siparişler, iftardan 2 saat önce sonlandırılacak" - Haber 06:20: Bangladeş'ten getirilen 154 Türk vatandaşı Karaman'da yurda yerleştirildi - Haber 06:00: BAYRAMPAŞA SEBZE HALİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOĞUNLUĞU - Haber 05:52: Tunus'ta Kovid-19 karantinaları için tahsis edilen yerler protesto edildi - Haber 05:48: Malezya'da son 4 ayda 38 bin 240 dang humması vakası görüldü - Haber 00:45: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı - Haber 00:25: Ümit Özat: 6-0'lık derbide Galatasaray'a 5-2 yenilebilirdik - Spor 19:05: Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi - Haber 19:03: Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi - Haber 18:45: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacak - Haberler