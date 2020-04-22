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Almanya'dan getirilen 285 kişi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Yozgat'taki yurda yerleştirildi

Almanya'dan getirilen 1'i çocuk 285 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Yozgat'taki öğrenci yurduna yerleştirildi.

22.04.2020 01:39 | Son Güncelleme: 22.04.2020 01:41
Almanya 'dan getirilen 1'i çocuk 285 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Yozgat 'taki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın, yaklaşan ramazan ayını ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Almanya'dan uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 1'i çocuk 285 kişi oradan polis eşliğinde 11 otobüsle Yozgat'a götürüldü.
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na getirilenler, ateşleri ölçülüp kayıtları yapıldıktan sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.
Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacağı belirtildi.
Almanya'dan gelen vatandaşlardan öğrenci Sait Fetih Alkan, yolculuklarının iyi geçtiğini ailevi nedenlerden dolayı mecburi bir dönüş yapmak zorunda kaldığını belirterek, "Allah razı olsun devletimizden bizi aldılar. Allah'a şükür kolay geçti." dedi.
Yolculuğunun çok güzel geçtiğini ifade eden Trabzonlu Semra Kurt da "Çok şükür memleketimize geldik. Hasta değiliz hayırlısı ile buradaki süremizi doldurup memleketimize döneceğiz." ifadelerini kullandı. Almanya’dan getirilen 285 kişi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Yozgat’taki yurda yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, Yozgat, Güncel
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