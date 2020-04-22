Almanya'dan getirilen 285 kişi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Yozgat'taki yurda yerleştirildi
Almanya'dan getirilen 1'i çocuk 285 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Yozgat'taki öğrenci yurduna yerleştirildi.
22.04.2020 01:39 | Son Güncelleme: 22.04.2020 01:41
Yolculuğunun çok güzel geçtiğini ifade eden Trabzonlu Semra Kurt da "Çok şükür memleketimize geldik. Hasta değiliz hayırlısı ile buradaki süremizi doldurup memleketimize döneceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA