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Almanya'dan getirilen vatandaşlar Kanuni Sultan Süleyman yurduna getirildi

Almanya'nın Münih kentinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını üzerine yurda gelmek isteyen Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul'a ulaştı.

17.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:50
Almanya 'nın Münih kentinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını üzerine yurda gelmek isteyen Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul'a ulaştı. Vatandaşlar, Yurtkur Kanuni Kultan Süleyman yurduna otobüslerle getirildi.
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Almanya'dan getirilen vatandaşlar Kanuni Sultan Süleyman yurduna getirildi

Kaynak: AA

Etiketler : Almanya, Münih, Güncel

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