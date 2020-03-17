Almanya'dan getirilen vatandaşlar Kanuni Sultan Süleyman yurduna getirildi
Almanya'nın Münih kentinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını üzerine yurda gelmek isteyen Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul'a ulaştı.
17.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:50
Almanya 'nın Münih kentinde bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını üzerine yurda gelmek isteyen Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul'a ulaştı. Vatandaşlar, Yurtkur Kanuni Kultan Süleyman yurduna otobüslerle getirildi.
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Kaynak: AA
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