26.06.2019 13:54
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Almanya'dan İsmail Türüt'e vize kısıtlaması: Milliyetçisiniz!

Almanya

Almanya Konsolosluğu Karadenizli türkücü İsmail Türüt'e milliyetçi şarkılar söylediği öne sürülerek 2 gün vize verdi.

Sevilen türkücü İsmail Türüt , vize başvurusu sırasında hayatının şokunu yaşadı. Ekibiyle birlikte Almanya Konsolosluğuna vize başvurusu yapan Türüt'e "Milliyetçisin" denilerek sadece 2 gün vize verildi.

"MİLLİYETÇİ TÜRKÜLER SÖYLÜYORSUNUZ"

Sabah 'ın haberine göre, orkestradaki herkese 6 ay, İsmail Türüt 'e sadece iki günlük vize çıktı. Konsolosluk yetkilisinin "Siz milliyetçi türküler söylüyorsunuz, onun için vize süresi kısa" açıklaması karşısında büyük şok yaşadı.

ALDIĞI CEVAP KARŞISINDA ŞAŞIRDI

Ekibinin tümüne 6 ay vize verilirken kendisine sadece iki günlük giriş izni verilmesine şaşıran İsmail Türüt 'e ilginç bir yanıt geldi: Siz konserlerinizde milliyetçi ve siyasi türküler söylüyorsunuz.

KONSERİNİ YARIDA KESMİŞLERDİ

Alman polisi üç yıl önce de İsmail Türüt'ün konserini aynı gerekçeyle yarıda kesmişti.

Almanya , İsmail Türüt , Magazin

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