Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, Florya Kız Yurdu'na yerleştirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, Florya Kız Yurdu'na yerleştirildi.
17.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:43
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya 'dan İstanbul 'a getirilen ilk kafile, Florya Kız Yurdu'na yerleştirildi.
Kaynak: AA
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