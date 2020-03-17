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Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, FSM Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, FSM Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

17.03.2020 18:19 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:20
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya 'dan İstanbul 'a getirilen ilk kafile, FSM Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, FSM Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Almanya, Güncel

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