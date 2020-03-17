Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, FSM Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi (2)
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, FSM Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
17.03.2020 20:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 20:20
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Almanya 'dan İstanbul 'a getirilen ilk kafile, FSM Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Almanya'dan İstanbul'a getirilen ilk kafile, FSM Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi (2)
Etiketler : Koronavirüs, İstanbul, Almanya, Güncel
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