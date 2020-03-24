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Almanya'dan İtalya'ya 'koronavirüs' yardımı

Almanya'nın Saksonya Eyaleti, koronavirüsün (Covid-19) en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'ya yardım başlattı.

24.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:22
Almanya'dan İtalya'ya 'koronavirüs' yardımı

Almanya 'nın Saksonya Eyaleti, koronavirüsün (Covid-19) en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya 'ya yardım başlattı. Yardım kapsamında 8 koronavirüs vakası eyaletteki hastanelerde tedavi görecek.

Gece saatlerinde, C-130 tipi İtalyan askeri uçağı ile Almanya'nın Saksonya Eyaleti'nde yer alan Leipzig-Halle Havalimanı'na 2 koronavirüs vakası getirildi. Alman basınında yer alan haberlere göre, durumunun ciddi olduğu belirtilen hastaları, koruyucu kıyafet giyen görevliler ambulansla Leipzig Üniversite Hastanesi'ne transfer etti. Hastalar burada yoğun bakım ünitesine alındı.İtalya hükümetinin yardım isteği üzerine, Almanya'nın Saksonya Eyalet Başkanı Michael Kretschmer 6 hastayı eyaletin belirli hastanelerinde tedavi edeceklerinin sözünü önceden vermişti. İlk önce 6 hastadan bahsedilirken, daha sonra Salı akşamına kadar 8 hastanın, hastanelere yerleştirileceği bildirildi. Ayrıca İtalya Sivil Koruma Dairesi, Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer'e yardımları için teşekkür etti.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Leipzig, Almanya, İtalya, Dünya

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