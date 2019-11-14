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Almanya'dan "kriz yok" açıklaması

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Almanya ekonomisinde bir kriz olmadığını, sadece ekonominin zayıf bir büyüme ile karşı karşıya olduğunu kaydetti.

14.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:36Almanya'dan
Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Almanya ekonomisinde bir kriz olmadığını, sadece ekonominin zayıf bir büyüme ile karşı karşıya olduğunu kaydetti.
Başkent Berlin'de düzenlenen bir etkinliğe katılan Scholz, Alman ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüme kaydederek resesyona girmekten kurtulmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.
Scholz, "ekonomide kriz yok sadece zayıf büyüme var" ifadesini kullanarak, "Gelecek sene daha fazla büyüme göreceğiz." yorumunu yaptı.
Ülkesinin olası bir krizle mücadele gücü olduğuna işaret eden Scholz, maliye politikasının halihazırda çok genişleyici olduğu ve ek harcamalar yaparak ekonomiyi desteklemeye ihtiyaç olmadığını dile getirdi.
Almanya ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 büyüme kaydederek resesyona girmekten kurtulmuştu.
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) verilerine göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 büyüme kaydetti.
Brexit belirsizliği, ABD-Çin ticaret ilişkileri, otomobil sektöründeki yavaşlama ve yumuşak küresel talep ihracata dayalı Alman ekonomisini etkilemeye devam ederken, 17 Ekim'de Alman hükümeti, bu yıl için daha önce yüzde 0,5 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini korudu, gelecek yıla ait büyüme beklentisini ise yüzde 1,5'ten 1'e indirdi.
Ülkede ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyürken, Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.
Almanya'da ekonomi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 büyürken, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 daraldı.

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Kaynak: AA

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