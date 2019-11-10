Almanya'dan Macron'a yanıt: NATO'ya uzun yıllar ihtiyacımız var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiği" şeklindeki açıklaması tepkilere neden olmuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Macron'un açıklamalarına tepki gösterdi. Maas, "NATO'ya daha uzun yıllar ihtiyacımız var. Yükün dağıtılmasını, uluslararası işbirliğini, çok yanlılığı temsil ediyor" uyarısında bulundu.

"ABD OLMADAN AVRUPA KENDİSİNİ KORUYAMAZ"

Maas, Spiegel Online için konuk yazar olarak kaleme aldığı yazısında, "NATO'yu baltalamamızın bir hata olacağı Almanya için açık seçik ortada. ABD olmadan ne Almanya, ne de Avrupa kendisini etkili şekilde koruyabilecek durumda" dedi.

"İNGİLTERE DE KONSEYE DAHİL EDİLMELİ"

Bir Avrupa Güvenlik Konseyi kurulması gerektiği görüşünü de tekrarlayan Maas bu konseye İngiltere'nin de dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Maas Avrupa Güvenlik Konseyi'nin "Avrupalıların Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısı ve bunun ötesindeki dış politika ve güvenlik politikaları konusundaki çalışmalarını birleştirebilecekleri" bir yer olması gerektiğini savundu.

"YERSİZ BİR SÖZLÜ SALDIRI"

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasını "Yersiz bir sözlü saldırı" olarak nitelendirmişti.