Haberler » Dünya » Almanya'dan Macron'a yanıt: NATO'ya uzun yıllar ihtiyacımız var - Haber

Almanya'dan Macron'a yanıt: NATO'ya uzun yıllar ihtiyacımız var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" sözlerine yanıt veren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "NATO'ya daha uzun yıllar ihtiyacımız var. Yükün dağıtılmasını, uluslararası işbirliğini, çok yanlılığı temsil ediyor" dedi.

10.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 10.11.2019 22:36

Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiği" şeklindeki açıklaması tepkilere neden olmuştu.

Başbakanı Angela Merkel'in ardından Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Macron'un açıklamalarına tepki gösterdi. Maas, "NATO'ya daha uzun yıllar ihtiyacımız var. Yükün dağıtılmasını, uluslararası işbirliğini, çok yanlılığı temsil ediyor" uyarısında bulundu.

"ABD OLMADAN AVRUPA KENDİSİNİ KORUYAMAZ"

Maas, Spiegel Online için konuk yazar olarak kaleme aldığı yazısında, "NATO'yu baltalamamızın bir hata olacağı Almanya için açık seçik ortada. ABD olmadan ne Almanya, ne de Avrupa kendisini etkili şekilde koruyabilecek durumda" dedi.

"İNGİLTERE DE KONSEYE DAHİL EDİLMELİ"

Bir Avrupa Güvenlik Konseyi kurulması gerektiği görüşünü de tekrarlayan Maas bu konseye İngiltere'nin de dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Maas Avrupa Güvenlik Konseyi'nin "Avrupalıların Avrupa Birliği'nin kurumsal yapısı ve bunun ötesindeki dış politika ve güvenlik politikaları konusundaki çalışmalarını birleştirebilecekleri" bir yer olması gerektiğini savundu.

"YERSİZ BİR SÖZLÜ SALDIRI"

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasını "Yersiz bir sözlü saldırı" olarak nitelendirmişti.

Almanya'dan Macron'a yanıt: NATO'ya uzun yıllar ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanı, Almanya, Fransa, Dünya


Son Dakika Dünya Haberleri
22:16 Hızını alamayan Porsche binanın 2. katına girdi: En az 2 ölü
22:01 Türkiye kökenli Belit Onay Hannover Belediye Başkanı seçildi
21:40 Almanya'dan Macron'a yanıt: NATO'ya uzun yıllar ihtiyacımız var
21:32 Tel Abyad'da bombalı saldırı
21:32 Yorum: Duvar'ın yıkılması misafir işçilerin uyumuna ket vurdu
21:40 Almanya'dan Macron'a yanıt: NATO'ya uzun yıllar ihtiyacımız var
20:00 Polis memurunun üzerine atlayan kedi sosyal medyada yoğun ilgi gördü
19:43 Beyaz Saray'dan küstah tehdit: Türkiye S-400'lerden vazgeçmezse yaptırım kararı alacağız
18:25 ABD'den Suriye açıklaması: Yaklaşık 500-600 askerimiz bölgede kalacak
19:32 İran: Irak'taki olayların İran'a sıçramasıyla ilgili Erdoğan'ın açıklaması çok önemli bir uyarıdır
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
10.11.2019 22:50:59