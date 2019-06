Almanya'dan Senegal'e bir Müridi'nin hikayesi

Kaynak: AA

ALAATTİN DOĞRU - Alman Björn Pachurka, hiphop müziğe ilgisi ve akabinde gelişen Afro-Amerikalılara olan merakı sayesinde Senegal 'de tasavvufi İslam geleneği Müridilik'le tanışarak farklı bir hayata adım attı.Yaklaşık 20 yıldır Senegal'de yaşayan ve Hadim Ndiguel ismini alan Pachurka, Almanya 'da Saxony kentinde güneş enerjisi teknisyeni olarak çalışırken hiphop müziğe ilgisi sayesinde Afro-Amerikalıların hak arayışı mücadelesine merak saldı.Ndiguel, bu sırada Malcom X 'in yaşamından etkilenerek, bir arayış içine girdi.Lisede okuduğu İslami eserlerle Müslümanlık hakkında edindiği pozitif düşünceler Ndiguel'in Avrupa hayatını bırakıp rotasını mütevazı Afrika 'ya çevirmesine sebep oldu.Yaklaşık 20 yıl önce Almanya'daki "rahat" yaşantısını arkada bırakıp geldiği Senegal'de İslam'ı seçen Ndiguel, Müridilik'le değişime giren ve bu tarikatın heretik ve sapkın bir kolu olarak kabul edilen Baye Fall üyelerinin yaşam tarzından etkilenerek şekillenen yaşam öyküsünü AA muhabirine anlattı.Hiphopla başlayıp mistik Müridilik'e dönüşen yolculukDindar bir Protestan olarak yetişen 43 yaşındaki Ndiguel, gençliğinde farklı dinleri araştırdığını, bu sırada Hz. Muhammed'in hayatını okuyarak İslam'a ilgi duymaya başladığını söyledi.Ndiguel, "Ben hiphop jenerasyonunda büyüdüm. Reggae ve hiphop müziğini çok seviyordum. Bu vesileyle Afro-Amerikalıları tanıdım. Kendisi de Afro-Amerikan olan Malcolm X 'in İslam'ı seçme hikayesini okuma fırsatım oldu. Sonrasında Afrika'ya yerleşmeye karar verdim." dedi.Önce Mısır 'a gittiğini aktaran Ndiguel, burada Bob Marley 'in de mensubu olduğu Rastafaryanizm dini mensuplarıyla tanıştığını dile getirdi.Et yememelerine rağmen Rastafaryanların et satmasını çelişki sayarak arayışını "Arap Afrika'sında" değil, "Siyahi Afrika'da" sürdürmeye karar verdiğini ifade eden Ndiguel, bunun üzerine rotasını Zambiya Malavi ve son olarak Senegal'e çevirdiğini belirtti.