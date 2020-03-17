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Almanya'dan Türkiye'ye dönüşler başladı

Almanya'da bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye yolculuğu başladı.

17.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:06
Almanya'dan Türkiye'ye dönüşler başladı

Almanya 'da bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye yolculuğu başladı.

Yurt dışı temsilciliklerine başvuran Türk vatandaşlarının bugün Almanya'daki hava limanlarından Türkiye'ye dönüşler başladı. Vatandaşların uçuşları, konsoloslukların 'Türkiye'ye dönüş yapmak isteyen yolcu listesi' adı altında hazırlanan listeye göre planlandı. Türkiye'ye dönüş için yapılacak uçuşların adece Türk Hava Yolları (THY) ile yapılacağı belirtildi.

Almanya'nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletindeki Düsseldorf kentinden yapılacak uçuşlarda, yerel saatle öğleden sonra saat 14.05 ila 17.50 de iki uçağın yolcuları Türkiye'ye götüreceği kaydedildi. Aynı eyaletteki Köln kentinde bulunan Bonn Havaalanı'nda bir uçağın Türkiye'ye dönmek isteyen yolcuları taşıyacağı bildirildi.

Öte yandan, bazı Türk vatandaşlarının Türkiye'ye dönüş yapmak istemedikleri açıklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Almanya, Türkiye, Dünya

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