Almanya'dan Yahudilere takke uyarısı

Almanya
Yahudi düşmanlığı karşıtlığı müfettişi Felix Klein, Yahudi düşmanı saldırıların artması ardıdnan, Yahudilere kamusal alanlarda takke takmanın olası tehlikerine karşı uyardı.
Klien bir ropörtajında, "Yahudilere sürekli olarak takke takmalarını öneremem ancak konu ile ilgili fikirlerim değişti" dedi.
Ülkede artan Yahudi düşmanlığı olaylarının ardındaki sebepleri kısıtlamaların kaldırılması ve toplumda artan görmemişlik düzeyini gösterdi. Bu sebeplere internet ve sosyal medyanın da katkısı olduğunu belirten Klein, Almanya'nın kültürel mirasına da saldırıların arttığını söyledi.
Klein ayrıca, aşırı sağcı politikaların Yahudi düşmalığı olayları konusunda suçlu olduğunu ve bu politikalarda ülkedeki Mülümanların da etkileneceğini ekledi.
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Kaynak: DHA