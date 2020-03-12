Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD'nin Avrupa'ya sınırlarını kapatmasını eleştirdi
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'dan ABD'ye gelen tüm seyahatlerin cuma gecesinden itibaren 30 gün boyunca askıya alma kararını eleştirdi.
12.03.2020 20:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:54
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa 'dan ABD'ye gelen tüm seyahatlerin cuma gecesinden itibaren 30 gün boyunca askıya alma kararını eleştirdi.
Maas, Berlin'de Bolivyalı mevkidaşı Karen Longaric Rodriguez ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Trump'ın kararını tek taraflı ve AB ile istişarede bulunmadan almasını eleştiren Maas, "Bu kararın Avrupa'nın eksikliğiyle açıklanması, bu kararda belki de daha az olgusal nedenlerin rol oynadığını gösteriyor." dedi.
"Diplomasinin bu krizi yenmesi ve yeni iletişim yolları bulması gerekecek"
Maas, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelenin küresel bir meydan okuma olduğunu vurgulayarak, "Suçlamalarla bezenmiş kararlar alındığında bu ABD bile olsa haklı bulmayız. Şu anda daha fazla uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hemen hemen her uluslararası konferansın iptal edildiğini ve kendisinin de Çekya ziyaretini iptal etmek zorunda kaldığını vurgulayan Maas, "Diplomasinin bu krizi yenmesi ve yeni iletişim yolları bulması gerekecek." dedi.
Maas, Berlin'de Bolivyalı mevkidaşı Karen Longaric Rodriguez ile düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Trump'ın kararını tek taraflı ve AB ile istişarede bulunmadan almasını eleştiren Maas, "Bu kararın Avrupa'nın eksikliğiyle açıklanması, bu kararda belki de daha az olgusal nedenlerin rol oynadığını gösteriyor." dedi.
"Diplomasinin bu krizi yenmesi ve yeni iletişim yolları bulması gerekecek"
Maas, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelenin küresel bir meydan okuma olduğunu vurgulayarak, "Suçlamalarla bezenmiş kararlar alındığında bu ABD bile olsa haklı bulmayız. Şu anda daha fazla uluslararası iş birliğine ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hemen hemen her uluslararası konferansın iptal edildiğini ve kendisinin de Çekya ziyaretini iptal etmek zorunda kaldığını vurgulayan Maas, "Diplomasinin bu krizi yenmesi ve yeni iletişim yolları bulması gerekecek." dedi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Avrupa, Güncel
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