Almanya Dışişleri Bakanı: Acil önlem alınmazsa Yahudiler ülkeyi kitlesel olarak terk edebilir

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'da Yahudilere karşı başlatılan ırkçı hareketlerin devam etmesi durumunda, Almanya'da yaşayan Yahudilerin ülkeyi kitlesel olarak terk edebileceğini belirtti. Maas, Auschwitz toplama kampının kurtuluşunun 75. yıl dönümünde Der Spiegel dergisine yazdığı yazıda, her iki Yahudi vatandaştan birinin, Nazi geçmişiyle yüzleşmek için acılar çektiğini belirterek, ülkeden gitmeyi düşündüklerini söyledi.

6 milyon Yahudi'nin öldürüldüğü Auschwitz toplama kampının kurtuluşunun 75. yıl dönümünde Der Spiegel dergisine yazan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yahudilere yapılan ırkçı eylemler için önlem alınmazsa, Yahudi vatandaşların ülkeyi kitlesel olarak terk edebileceğini söyledi. Maas, Yahudi karşıtı hakaret ve saldırıların, gerçek hayat ya da çevrim içi ortamlarda, "her gün karşılaşılan bir olay" haline geldiğini ifade etti.

ACİL ÖNLEM ALMALIYIZ

Alman Bakan yazısında, "Bu tür düşüncelerin acı gerçeklere dönüşmemesi ve Yahudilerin Almanya'dan kitlesel ayrılışına yol açmayacağından emin olmak için acil önlemler almak zorundayız" ifadelerine yer verdi. Almanya'nın antisemitik eylemlerin yasal sonuçlarının ağırlaştırılması için çaba göstereceğini belirten Maas, bu çabanın Avrupa Birliği içerisinde daha fazla ülkenin Holokost inkârını suç sayması için de sarf edileceğini yazdı.

ÜÇ ÜLKEDE SUÇ SAYILIYOR

Şu anda Avrupa Birliği'nde aralarında Almanya, Belçika ve İtalya'nın da bulunduğu birçok ülkede Holokost inkârı suç sayılıyor.

HOLOKOST NEDİR?

Adolf Hitler liderliğindeki Nazi Partisi'nin yönettiği Nazi Almanyası döneminde, işgal edilen sınırlar içerisindeki yaklaşık altı milyon Yahudinin sistemli bir şekilde öldürüldükleri katliama verilen isimdir. Yahudilerle birlikte çok sayıda Roman, eşçinsel ve engelli kişi de katledilmiştir. Nazi katliamının ana üslerinden birisi olan Auschwitz toplama kampının müttefik kuvvetlerce kurtarılış günü 27 Ocak, çok sayıda ülkede Holokost Anma Günü olarak kabul ediliyor. BM Genel Kurulu, 2005 yılında 27 Ocak'ın Uluslararası Holokost Anma Günü olarak kabul etmişti.

SOYKIRIMIN AMACI NEYDİ?

Holokost'un temel motivasyonu tamamen ideolojikti. Nazilere göre "hastalıklı" olan, "insanlığa zarar vermek amacıyla gizlice çalışan" ve "her zaman dünyayı kontrol etmeyi planlayan" Yahudiler, asıl dünyayı yönetmesi gereken asil Aryan ırkın önündeki en büyük engeldi ve bu engel ortadan kaldırılmalıydı.

Dolayısıyla vakit kaybetmek istemeyen Hitler, soykırım planını Naziler tarafından işgal edilmiş, günümüzde 35 farklı Avrupalı ülke olan sınırlar içinde hızlıca hayata geçirdi.

TÜRKİYE SOYKIRIMDA 18 BİN YAHUDİYİ KURTARDI

18 bine yakın Yahudi Türk diplomatlar tarafından kurtarıldı. O cesur diplomatlardan biri de Kurtuluş Savaşı kahramanı, devlet adamı, Atatürk'ün yakın dostu Behiç Erkin'di. Erkin, Birleşmiş Milletler'e göre, Paris'te büyükelçilik yaptığı sırada 18 bine yakın Yahudiyi Nazi zulmünden, yani soykırımdan kurtardı.

Bu kahramanlık öyküsünü keşfeden isim ise Türk diplomatların barış adına mücadelelerini, kendi yaşamlarını ve kariyerlerini tehlikeye atmalarının öyküsünü anlatan 'Turkish Passport' adlı (Türk Pasaportu) belgesel filmin yapımcılığını da üstlenen Güneş Çelikcan oldu.Film, Cannes dahil olmak üzere birçok festivalde ödüle layık görüldü.



