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Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Libya ihtilafını çözecek anahtarı aldık"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansın hedeflerine ulaştığını belirterek, "Buradan Libya ihtilafını çözecek anahtarı aldık.

19.01.2020 23:46 | Son Güncelleme: 19.01.2020 23:46Almanya Dışişleri Bakanı Maas:
Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla 'de düzenlenen uluslararası konferansın hedeflerine ulaştığını belirterek, "Buradan Libya ihtilafını çözecek anahtarı aldık. Şimdi bu anahtarı kilide takıp çevirmeliyiz." dedi.
Konferansın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Maas, atılan imzaların yeterli olmadığını, İzleme Komitesi kurup alınan kararların takibinin yapılmasını istediklerini söyledi.
Konferansa katılmayan ülkelerin Libya konusunda askeri, politik, ekonomik ve insani konularda da katkı sunabileceğini ifade eden Maas, "Önümüzde zor bir yol var. Asıl çalışma bu andan itibaren başlıyor." diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Maas, iç savaşı siyasi bir çözüme kavuşturmak için tarafları bir araya getirmenin başarılması gerektiğini kaydetti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Berlin, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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