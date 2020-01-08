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Almanya Dışişleri Bakanı Maas: "Libya, ikinci Suriye olmamalı"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya'nın ikinci bir Suriye olmaması gerektiğini söyledi.

08.01.2020 20:28 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:28Almanya Dışişleri Bakanı Maas:
Dışişleri Bakanı Heiko Maas, 'nın ikinci bir olmaması gerektiğini söyledi.
Maas, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile Brüksel'de yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Başkent Trablus çevresinde durumun daha da zorlaştığını belirten Mass, "Libya, ikinci bir Suriye olmamalı. Libya'nın da vekalet savaşlarına sahne olmasını istemiyoruz." dedi.
Mass, Başkan Serrac'ın, Berlin'de gerçekleştirilmesi planlanan Libya Konferası'nı desteklediğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler gözetiminde Libya'da ateşkes sağlanması, silah ambargosu uygulanması ve siyasi sürecin hızlandırılması gerektiğini dile getiren Mass, "Bu, gelecek haftalarda Berlin'de Libya konusunda bir zirve düzenleyip düzenleyemeyeceğimize kısa sürede karar verebilmemiz için önemli bir ön koşuldur." diye konuştu.
Libya'da meşru hükümet güçleri ile silahlı milisler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, Suriye, Libya, Güncel

Kaynak: AA

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