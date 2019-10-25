Haberler » Güncel » Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili bir açıklamada bulundu.

25.10.2019 10:25Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın yarın Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili bir açıklamada bulundu.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Heiko Maas, Sayın Bakanımızla görüşmelerde bulunmak üzere 26 Ekim 2019 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Konuk Bakanın, Sayın Bakanımızla gerçekleştireceği görüşmelerde; Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ve işbirliği alanlarının yanısıra, Almanya'nın 2020 yılında Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını devralacak olması bağlamında AB üyelik sürecimiz ile güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
(Neşra Durmaz/İHA)

Türkiye, Almanya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:16 Başkentin mahallelerine kadın eli değdi
11:15 Sulama kanalına düşen kurdu itfaiye kurtardı
11:15 Fırat'ın doğusuna komando sevkıyatı
11:15 TBMM Başkanı Şentop, AKPM Başkanı Pasquier ile görüştü
11:15 MİT'in yakaladığı FETÖ'nün Meksika sorumlusu adliyeye sevk edildi
11:14 Vali Mustafa Masatlı'nın Çıldır ziyareti
11:14 Van Gölü'ndeki flamingoların Afrika göçü başladı
25.10.2019 11:17:30