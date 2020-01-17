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Almanya diye Malkara'ya bıraktılar

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yasadışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen 11 kaçak göçmen yakalandı.

17.01.2020 19:13 | Son Güncelleme: 17.01.2020 19:19Almanya diye Malkara'ya bıraktılar
TEKİRDAĞ (İHA) – 'ın ilçesinde yasadışı yollarla 'ya geçmek isteyen 11 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakları, diye Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bırakıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, devriye faaliyeti yürüten Malkara İlçe Jandarma ekipleri, Hasköy Mahallesi merkezinde yaya halindeki bir grubu durdurdu. Bangladeş ve Pakistan uyruklu 11 kaçak göçmenin Almanya denilerek bölgede bırakıldıkları öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, İl Göç İdaresi'ne sevk edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Almanya, Malkara, Avrupa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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