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Almanya eski Cumhurbaşkanının oğlu intikam için öldürülmüş

Almanya'nın eski cumhurbaşkanlarından Richard Von Weizsacker'in oğlunun intikam nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

21.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:51Almanya eski Cumhurbaşkanının oğlu intikam için öldürülmüş
'nın eski cumhurbaşkanlarından Richard Von Weizsacker'in oğlunun intikam nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

Almanya'nın eski cumhurbaşkanlarından Richard Von Weizsacker'in oğlu Fritz von Weizsacker, Salı günü 'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Alman basınında yer alan haberlere göre Weizsacker, ailesinden intikam almak isteyen biri tarafından öldürüldü. Saldırganın eski Richard Weizsacker'i, o yıllarda yöneticisi olduğu Boehringer Ingelheim şirketinin Vietnem Savaşına öldürücü zehirli kimyasallar göndermekle suçladığı belirtildi. Aileden intikam almak isteyen saldırgan, eski Cumhurbaşkanı 2015 yılında hayatını kaybettiği için oğlu Fritz von Weizsacker'i öldürdüğünü belirttiği öğrenildi.

Richard Von Weizsacker, 1984-1994 yılları arasında Almanya'nın altıncı cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. Richard Von Weizsacker'in dört çocuğundan biri olan Fritz Von Weizsacker, Freiburg, Boston ve Zürih'te görev yaptıktan sonra 2005 yılından bu yana Berlin Schlosspark Hastanesinde çalışıyordu.

Fritz Von Weizsacker, Salı akşamı dahiliye bölümü başhekimi olarak görev yaptığı Schlosspark Hastanesinde verdiği seminer sırasında bıçaklı bir saldırgan tarafından öldürüldü. Kamuya açık olan semineri takip eden bir polis memuru da olaya müdahale etmek isterken ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan polisin olay esnasında görevli olmadığı açıklanmıştı. Saldırgan, bir psikiyatri kliniğine yatırılırken cinayetle ilgili soruşturma geniş kapsamlı olarak sürdürülüyor. - BERLİN

Cumhurbaşkanı, Almanya, Berlin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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