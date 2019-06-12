EURO 2020 Elemeleri C grubunda Almanya ile Estonya Opel Arena'da karşılaştı. Almanya rakibin tam 8-0 mağlup etti.

Mücadelenin 10. dakikasında Marco Reus ile öne geçen Almanya, 17. dakikada Gnabry ile farkı 2'ye çıkardı.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Leon Goretzka ile bir gol daha bulan Almanya, 26. dakikada İlkay Gündoğan'ın penaltıdan kaydettiği golle skoru 4-0'a getirdi.

GOL YAĞMURU DİNMEDİ

İlk yarıda son sözü 37. dakikada Marco Reus söyledi ve Almanya devreye 5-0'lık üstünlükle girdi. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye Leroy Sane çıktı ve farkı 6'ya yükseltti.

Werner ve Sane iki gol daha bulan Almanya, Estonya'yı 8-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Almanya 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti. Estonya henüz puan alamadı.