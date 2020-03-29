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Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti

Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schaefer'in cesedi dün öğlen vakitlerinde Hochheim kenti yakınlarında, hızlı tren rayları üzerinde bulundu. Polisin ilk tespitleri Schaefer'in intihar ettiği yönünde.

29.03.2020 00:48 | Son Güncelleme: 29.03.2020 01:13

Almanya'da Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schaefer'in ölü bulunduğu bildirildi.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Wiesbaden Savcılığı ve Westhessen Emniyet Müdürlüğünden yapılan ortak yazılı açıklamada, Hochheim kentindeki hızlı tren hattında rayların olduğu bölgede bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi.

Ölen kişinin vücudundaki yara izleri nedeniyle kimliğinin hemen belirlenemediği kaydedilen açıklamada, Westhessen Emniyet Müdürlüğünce, cesedin Hessen eyaletinin Maliye Bakanı Thomas Schaefer'e (54) ait olduğunun tespit edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, tanıkların dinlenmesi, inceleme ve değerlendirme sonucu Schaefer'in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, Twitter'den yaptığı açıklamada, Schaefer'in ailesine başsağlığı dileyerek, aniden ve beklenmedik şekilde hayatını kaybetmesine henüz inanmadıklarını ifade etti.

2010'DAN BU YANA MALİYE BAKANI OLARAK GÖREV YAPIYORDU

Evli ve iki çocuk babası Schaefer, 2010'dan bu yana eyaletin maliye bakanı olarak görev yapıyordu. Alman basınına göre Schaefer, Eyalet Başbakanı Bouffier'in yerine geçebilecek adaylardan biri görülüyordu.

Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti
Etiketler: Wiesbaden, Dünya, Güncel

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Avrupa Ülkesi Almanya eyalet bakanı Thomas Schaefer intihar etti

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