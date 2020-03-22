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Almanya: Fransa'dan koronavirüs hastası kabul etmeye hazırız

Almanya’da Baden-Worttemberg eyaleti yönetimi koronavirüs vakaları nedeniyle yatak kapasitesini aşan Fransa’nın Grand Est bölgesindeki hastanelerden hasta alabileceklerini açıkladı.

22.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:15
Almanya: Fransa'dan koronavirüs hastası kabul etmeye hazırız
Almanya 'da Baden-Worttemberg eyaleti yönetimi koronavirüs vakaları nedeniyle yatak kapasitesini aşan Fransa 'nın Grand Est bölgesindeki hastanelerden hasta alabileceklerini açıkladı.

Yerel yönetimin sağlık bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada koronavirüs (Covid-19) teşhisi konulan ve solunum cihazına ihtiyaç duyan Fransız hastaların kendi hastanelerine transfer edilebileceği belirtildi. Sözcü, bu bağlamda komşu ülke Fransa'dan hasta kabul etmeleri için Baden-Worttemberg eyaletindeki tüm hastanelere talimat verildiğini aktardı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Almanya, Fransa, Dünya

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