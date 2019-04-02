Almanya Futbol Federasyonu'nda İstifa

Kaynak: DHA

İSTANBUL/ DHAAlmanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Federasyon Başkanlığı görevini eylül ayına kadar geçici olarak Başkan Yardımcısı Rainer Koch ve Bundesliga Futbol Birliği (DFL) Başkanı Reinhard Rauball yürütecek.Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in, uğradığı ırkçı saldırılardan ötürü milli takımı bıraktığını açıkladığı dönemde başkanlık yapan Reinhard Grindel'in görevini bırakma kararı federasyonun resmi internet sitesinden paylaşıldı.Reinhard Grindel'in, haksız ödemeler ve 20 bin euro değerinde bir saati hediye olarak alması sonrası yapılan eleştiriler nedeniyle istifa ettiği iddia edildi.O dönem Mesut Özil konusunda kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle yıprandığını ifade eden Grindel, "Irkçılıkla suçlanan meslektaşlarım, altyapı çalışanlarımız ve DFB personeli adına çok daha üzgünüm. Bu suçlamaları kesinlikle reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı.