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Almanya Gürcü vatandaşı cinayeti sebebiyle iki Rus diplomatı sınır dışı etmeye karar verdi

Almanya hükümeti, Berlin'de geçen Ağustos ayında gerçekleşen Gürcü vatandaşı cinayeti sonrası iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

04.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:46Almanya Gürcü vatandaşı cinayeti sebebiyle iki Rus diplomatı sınır dışı etmeye karar verdi

hükümeti, 'de geçen Ağustos ayında gerçekleşen Gürcü vatandaşı cinayeti sonrası iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Alman merkezli Deutsche Welle, geçen Ağustos ayında Berlin'deki bir parkta öldürülen 40 yaşındaki Çeçen asıllı Gürcü vatandaşı Zelimhan Kangoşvili cinayetinin ardından elde edilen bulguların, Rusya'nın olayın içinde olduğunu gösterdiği iddiasıyla Rusya'nın Almanya elçiliğindeki iki diplomatı sınır dışı etmeye karar verdiğini duyurdu. Almanya Başsavcılığı, kanıtların Rusya'nın bu cinayette yer aldığına işaret ettiğini belirtti. Rusya, daha önce geçen yaz gerçekleşen cinayetle bir bağlantısı olmadığını söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba günü 'dostça olmayan, yersiz' olarak tanımladığı Alman hükümeti kararının ardından, Kremlin'in uygun şekilde karşılık vereceğini duyurdu.



Almanya, Berlin, Dünya

Kaynak: DHA

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