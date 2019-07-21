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Almanya, Hitler'e suikast girişiminde bulunanları 75. yıl dönümünde andı

Almanya’da 1944 yılında Adolf Hitler’e düzenlenen başarısız suikast girişiminin 75. yıl dönümünde olayın failleri cesaret ve fedakarlıklarından dolayı anıldı.

21.07.2019 10:52 Almanya, Hitler
Almanya'da 1944 yılında Adolf Hitler'e düzenlenen başarısız suikast girişiminin 75'inci yıl dönümünde olayın failleri cesaret ve fedakarlıklarından dolayı anıldı. Başbakanı Merkel, Hitler'e suikast düzenleyenlerin örnek alınacak kişiler olduğunu belirterek günümüzde de aşırı sağcılarla kararlı bir biçimde mücadele çağrısında bulundu.

Merkel Cumartesi günü gerçekleşen törende Avrupalıları popülizm, milliyetçilik, ırkçılık ve Yahudi karşıtlığıyla mücadeleye çağırırken ülkesinde Nazilere karşı direnenlere saygısını vurguladı.
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Kaynak: Euronews.com
Angela Merkel, Adolf Hitler, Almanya, Dünya

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