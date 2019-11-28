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Almanya Hizbullah'ın siyasi kanadına yasak getirmeye hazırlanıyor

Alman hükümetinin, Hizbullah'ın siyasi kanadının ülkede faaliyette bulunmasına yasak getirmeye hazırlandığı iddia edildi.

28.11.2019 16:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:36Almanya Hizbullah'ın siyasi kanadına yasak getirmeye hazırlanıyor
Alman hükümetinin, Hizbullah'ın siyasi kanadının ülkede faaliyette bulunmasına yasak getirmeye hazırlandığı iddia edildi.
Spiegel dergisinin internet sitesindeki habere göre, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a ülkede uyguladığı yasağın benzerini Hizbullah için de getiriyor.
Adalet ve İçişleri Bakanlıklarını söz konusu süreç için anlaştıkları ifade edilen haberde Hizbullah'ın siyasi kanadından olan kişi ve derneklere aynı terör örgütü PKK ve DEAŞ yandaşlarına uygulanan muameleye tabi tutulacak.
Haberde getirilmek istenen yasaklardan bir örnek verilerek bundan böyle Hizbullah yandaşlarının gösterilerde örgütün sembollerini kullanamayacakları vurgulandı.
Derginin haberinde Hizbullah'ın İran tarafından desteklendiği ve Suriye'de rejim ile ilişki içinde olduğuna işaret edildi. Hizbullah'ın Lübnan'da ise siyasi bir parti olarak kabul edildiğine dikkat çekildi.
Avrupa Birliği bugüne kadar Hizbullah'ın askeri kanadını terör örgütü olarak sınıflandırmış fakat siyasi kanadına yasak getirilmesine Fransa karşı çıkmıştı.
ABD ve İsrail ise uzun süredir böyle bir yasağın getirilmesi için Almanya'ya baskı uyguluyordu.
Dışişleri Bakanı Heiko Maas da dernekler yasasına göre Hizbullah'ın Almanya'daki derneklerinin kapatılmasını talep ediyordu.

Almanya, Güncel

Kaynak: AA

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