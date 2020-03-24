Almanya için korkutan koronavirüs uyarısı: Çeyrek milyon insan ölebilir

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınının patlak vermesinden kısa süre sonra nüfusun yüzde 60 ile 70'inin salgından etkileneceğini ifade etmişti.

Kovid-19 nedeniyle 157 kişinin hayatını kaybettiği Almanya için şu anki durum pek de iç açıcı gözükmüyor. Alman doktor Christian Drosten, bu durumu kanıtlar nitelikte bir açıklamada bulundu.

"UZUN VADEDE ÇEYREK MİLYON İNSAN ÖLEBİLİR"

Berlin'de doktor Christian Drosten'e göre, uzun vadede çeyrek milyon insan koronavirüsünden ölebilir. TRT Almanya'nın haberine göre uzmanlar, enfeksiyonlarda sürekli bir artış söz konusu olursa kritik aşamalara gelinebilir uyarısında bulunuyorlar.

HASTANELER ÜST SINIRA ULAŞTI

Almanya'daki koronavirüs enfeksiyonlarının sayısı hızla artmaya devam ediyor. Bu yüzden yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısı oldukça fazla. Ülke çapındaki hastaneler üst sınırlarına ulaşmış durumda. Geçtiğimiz hafta Alman Hastane Derneği Başkanı Gerald Gaß, yoğun bakım yataklarının halihazırda yüzde 80 doluluğa ulaştığını açıklamıştı.

Yoğun tıp eğitimi almış personele ek olarak, normal hemşirelik personelinde de büyük eksiklik var. Üstelik Doğu Avrupa ülkelerinden ülkeye gelmiş olan hemşireler de koronavirüsün yayılması nedeniyle Almanya'yı terk ediyor.