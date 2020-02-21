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Almanya İçişleri Bakanı konuştu ancak 'İslamofobi' demedi

Berlin'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, aşırı sağ, antisemitizm ve ırkçılıktan kaynaklanan tehlikenin büyük olduğunu belirtti.

21.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:43Almanya İçişleri Bakanı konuştu ancak 'İslamofobi' demedi

'de düzenlediği basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Horst Seehofer, aşırı sağ, antisemitizm ve ırkçılıktan kaynaklanan tehlikenin büyük olduğunu belirtti. Bakanın konuşmasında 'İslamofobi' ifadesini kullanmaması dikkat çekti.

BAKAN 'İSLAMOFOBİ' DEMEDİ

Almanya'nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde 4'ü Türk, 10 kişi hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşma yapan Seehofer, ülkede ırkçılık, aşırı sağ ve antisemitizm kaynaklı tehlikenin büyük olduğunu belirtti. Seehofer, "Geçen hafta, aşırı sağ grubundan, 12 kişi gözaltına alındı. Grubun kesin saldırı planları vardı. Son günlerde birçok şehirde, aşırı sağ grupların evlerinde aramalar yapıldı ve bu esnada el bombası, patlayıcı maddeler ve otomatik silahlar bulundu. Böylelikle birçok saldırıları engellemiş olduk fakat şunun kesin belirtmem lazım ki, Almanya'da aşırı sağ terörizmi, antisemitizm ve ırkçılık tehlikesi vardır" ifadelerini kullandı. Alman bakanın konuşmasında 'İslamofobi' ifadesini kullanmaması ise dikkat çekti.



Almanya, Berlin, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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