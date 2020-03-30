Almanya, ihracat kredisi garantisini genişletti
Almanya, koronavirüs salgınının ekonomik etkisine karşı kısa vadeli ödemelerde ihracat kredisi garantilerinin kapsama alanını genişletti.
30.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:12
Almanya , koronavirüs salgınının ekonomik etkisine karşı kısa vadeli ödemelerde ihracat kredisi garantilerinin kapsama alanını genişletti.
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Kaynak: Dunya.com