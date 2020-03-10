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Almanya, ihracatta 8 sektörün en büyük talibi

Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Almanya, 8 sektörün ürünlerine en çok talep gösteren ülke oldu.

10.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:32
Almanya, ihracatta 8 sektörün en büyük talibi
Türkiye 'nin en büyük ihracat pazarı Almanya , 8 sektörün ürünlerine en çok talep gösteren ülke oldu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, İhracat, Almanya, Ekonomi
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