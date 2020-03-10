Almanya, ihracatta 8 sektörün en büyük talibi
Türkiye'nin en büyük ihracat pazarı Almanya, 8 sektörün ürünlerine en çok talep gösteren ülke oldu.
10.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:32
Türkiye 'nin en büyük ihracat pazarı Almanya , 8 sektörün ürünlerine en çok talep gösteren ülke oldu.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Almanya, ihracatta 8 sektörün en büyük talibi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Ekonomi
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Ekonomi
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Ekonomi
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Ekonomi
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Ekonomi
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Ekonomi
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı