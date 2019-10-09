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Almanya ile Arjantin yenişemedi: 2-2

Almanya ile Arjantin, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Almanya, 2-0 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

09.10.2019 23:50Almanya ile Arjantin yenişemedi: 2-2

FIFA dünya sıralamasının 16. basamağındaki Almanya, Dortmund kentindeki Signal Iduna Park'ta oynanan özel maçta, klasmanın 10. sırasındaki Arjantin'i konuk etti.

ARJANTİN, MAÇA YILDIZLARINDAN YOKSUN ÇIKTI

Almanya'nın Kroos, Sane, Rüdiger, Werner, Arjantin'in ise cezası bulunan Messi'nin yanı sıra Agüero, Icardi, Di Maria gibi yıldız isimlerinden yoksun sahaya çıktığı mücadele, 2-2 tamamlandı. Almanya'nın gollerini, 15. dakikada Gnabry, 22. dakikada Havertz, Arjantin'in gollerini de 66. dakikada Alario ve 85. dakikada Ocampos kaydetti.


Dortmund, Arjantin, Almanya, Spor

Kaynak: AA

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